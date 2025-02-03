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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

16:173/02/2025, Pazartesi
AA
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"Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.
"Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama bin 427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin
"Avrupa Havacılık Raporu"
verileri yayınladı.

İstanbul Havalimanı yine zirvede

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1296 uçuşla Londra Heathrow, 1221 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1181 uçuşla Paris- Charles De Gaulle ve 1127 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.




#Eurocontrol
#istanbul havalimanı
#yolcu sayısı

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