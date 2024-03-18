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İstanbul Havalimanı dördüncü kez 'yılın havalimanı' seçildi

Dünya havacılık sektörünün prestijli yayınlarından Air Transport Awards 2024'te yılın havalimanı İstanbul Havalimanı seçildi. Havalimanı 5 yıl içinde 4'üncü kez bu ödüle layık görüldü.

13:15 - 18/03/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul Havalimanı ‘Yılın Havalimanı' ödülünü üst üste dördüncü kez kazandı.
İstanbul Havalimanı ‘Yılın Havalimanı' ödülünü üst üste dördüncü kez kazandı.

Havacılık sektörünü tüm ana kategorilerini ödüllendiren tek uluslararası etkinlik olan “Air Transport Awards”ta ödüller sahiplerini buldu. Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende, yılın havalimanı ödülünü İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen aldı.

Bilgen törende yaptığı konuşmada, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, 4 binden fazla katılımcının oyuyla ‘Yılın Havalimanı' ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülmek gurur verici. Dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkarak bir kez daha bu unvanı elde etmek, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerimizin büyük özverisinin bir kanıtı. Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bu ödül, sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki samimi kararlılığımızın da göstergesi. Air Transport Awards ekibine bu kıymetli ödül için teşekkür ediyoruz" dedi.

#İstanbul Havalimanı
#Air Transport Awards
#Selahattin Bilgen
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