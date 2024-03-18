İstanbul Havalimanı dördüncü kez 'yılın havalimanı' seçildi

Bilgen törende yaptığı konuşmada, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, 4 binden fazla katılımcının oyuyla ‘Yılın Havalimanı' ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülmek gurur verici. Dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkarak bir kez daha bu unvanı elde etmek, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerimizin büyük özverisinin bir kanıtı. Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bu ödül, sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki samimi kararlılığımızın da göstergesi. Air Transport Awards ekibine bu kıymetli ödül için teşekkür ediyoruz" dedi.