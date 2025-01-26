İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı Avrupa'nın zirvesinde tamamladı

"Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu."