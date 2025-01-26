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İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı Avrupa'nın zirvesinde tamamladı

İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı Avrupa'nın zirvesinde tamamladı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:3526/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.
İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Havalimanı, 2024'te Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) geçen yıla ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, söz konusu raporda 2024 yılına ait hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti.


İstanbul Havalimanı yine zirvede

İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız 2024 yılında da Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Böylece İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı zirvede tamamladı.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın zirvede kalacağına olan inancını ifade eden Uraloğlu, "Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana toplam 338 milyon 152 bin 378 yolcuya hizmet verdi. 255 milyon 668 bin 998 yolcu dış hatlarda seyahat etti.” şeklinde konuştu.

Türkiye günlük 3 bin 140 uçuş ile Avrupa’da 6. sırada

Uraloğlu, EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye’nin günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
  • "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu."
#Avrupa
#İstanbul Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu

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