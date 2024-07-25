İstanbul Havalimanı Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Temmuz tarihli EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda açıklanan hava trafik istatistiklerini değerlendirerek, “15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 485 uçuş ile Paris Charles de Gauelle ve Amsterdam havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı statüsünü koruduğunu söyleyerek, “Raporda yer alan küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 15-21 Temmuz tarihleri arasında ortalama 745 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız, Avrupa’yı dünya sıralamasında ilk sırada temsil eden havalimanı” dedi.

"Türk hava sahası Avrupa'nın en verimli hava sahalarından"

Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama bin 36 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında 8. olduğuna ve Palma de Mallorca ile Rome Fiumicino havalimanları önündeki yerini koruduğuna söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti: