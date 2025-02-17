Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Meslek lisesi mezunlarına sağlanan destek 28 bin liraya çıkarıldı

Meslek lisesi mezunlarına sağlanan destek 28 bin liraya çıkarıldı

16:0417/02/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bakan Işıkhan, İş Başı Eğitim Programları kapsamında sağlanan destekleri paylaştı.
Bakan Işıkhan, İş Başı Eğitim Programları kapsamında sağlanan destekleri paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Başı Eğitim Programları’na katılanlara 22 bin 104 TL cep harçlığı ödenirken, meslek lisesi mezunları için bu tutarın yüzde 30 artırılarak 28 bin 736 TL’ye yükseltildiği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını kaydetti.


"Maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz. İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz"



#İşbaşı Eğitim Programları
#meslek lisesi
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?