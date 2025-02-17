Bakan Kacır: 172 bin kadın araştırmacımıza 20 milyar lirayı aşkın destek verdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek, "105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda 31 bin, AR-GE ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın, yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor." dedi.
Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda, bilimde, teknolojide, AR-GE'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tesis etmiş bir Türkiye için kadınların sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"22 yılda 172 bin kadın araştırmacımıza 20 milyar lirayı aşkın destek verdik"
Kacır, insansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilde, düzenlenen kutup bilim seferlerinde Türk kadınının izi ve imzasının bulunduğunu aktararak, kadınların hayatın her alanında daha güçlü temsiliyeti ve etkin varlığının, ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma yolculuğunda kilit role sahip olduğunu söyledi.
Kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer almasını sağlamak ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini bildiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kacır, hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların sağlıklı ve güçlü bir toplumun teminatı olduğunu da sözlerine ekledi.