Bakan Kacır: 172 bin kadın araştırmacımıza 20 milyar lirayı aşkın destek verdik

"Ülkemiz bu değerli hazineyi maalesef çok geç fark etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda kadınların hak ettikleri fırsat eşitliğine ulaşması ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için reform niteliğinde pek çok düzenleme gerçekleştirdik. Kadınların hem hak ve özgürlüklerini geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlık gösterdikleri dönem, bu dönem oldu"