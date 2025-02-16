Bakan Uraloğlu çalışmaları duyurdu: Yeni yerli uydu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzayda aktif görev yapan uydular arasında yer alan Türksat 3A'nın teorik ömrünün tamamlandığını belirterek, "Türksat 3A'nın yerine geçecek yeni uydu için hazırlıklara başladık, bu uydunun da yerli ve milli olmasını, daha gelişmiş yeteneklere sahip olmasını planlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat'ın uydu çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Türkiye uzay çalışmalarında büyük potansiyele sahip"
Türkiye'nin son 30-40 yıl içinde uzay ve uydu alanında önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:
Uraloğlu, Türkiye'nin uzay çalışmalarında geleceğe yönelik büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, özel sektörün de bu alana ilgisinin arttığını vurguladı.