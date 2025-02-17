Türk çayı ihracatı yılın ilk ayında 1,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'nin Ocak 2025'te gerçekleştirdiği çay ihracatından elde edilen gelir 1 milyon 267 bin 973 dolara ulaştı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, yılın ilk ayında 57 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.
Turgut, Birleşik Krallık'ı 176 bin 802 dolarla Belçika ve 90 bin 216 dolarla Lübnan'ın takip ettiğini aktardı.
Şaban Turgut, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, ihracat potansiyelini ve ülke çeşitliliğini artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.
Çay ihracatında 2025 yılının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerine işaret eden Turgut, bu yönde özveriyle çalıştıklarını kaydetti.