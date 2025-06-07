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İstanbul'da 5 kuyumcudan 3 milyon liralık ziynet eşyası çaldı: 16 yaşında 51 suç kaydı var

İstanbul'da 5 kuyumcudan 3 milyon liralık ziynet eşyası çaldı: 16 yaşında 51 suç kaydı var

16:187/06/2025, Cumartesi
DHA
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Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İstanbul'da çarşaf giyerek müşteri gibi girdikleri kuyumculardan ziynet eşyalarını bakıyormuş gibi yaparak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın çalan iki kadın yakalandı. Şüphelilerden S.K.(16)'nın 51 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi. Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.


TUTUKLANDILAR

Polis kimliklerini tespit ettiği şüpheliler N.P.(27) ile S.K.(16)'yi Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden N.P.'nin daha önceden 39 suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen diğer şüpheli S.K.'nın ise 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.



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