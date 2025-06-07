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Hırsızlar ‘bayram’ yapmasın

Hırsızlar ‘bayram’ yapmasın

Oğuzhan Ürüşan
04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları bayram ve tatilde boş bırakılan evlere karşı uyardı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden ayrılacak vatandaşlara, evlerini hırsızlığa karşı korumaları için çeşitli önlem önerileri sıralandı.

BU DETAYLARA DİKKAT

Güvenlik kamerası veya alarm sistemi kullanın.

Değerli eşyalarınızı evde bırakmayın, kasada ya da bankada saklayın.

Ev anahtarınızı paspas altı veya saksı gibi yerlere bırakmayın.

Komşunuza veya yönetime haber verin, binada devriye varsa bilgi verin.

Sosyal medyada anlık paylaşım yapmayın.

Evinizi kilitlemeyi son dakikaya bırakmayın, tüm girişleri kontrol edin.



#Toplum
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#Hırsızlık
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