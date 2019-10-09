Gündem İstanbulda 6 okul boşaltıldı
İSTANBUL

İstanbul’da 6 okul boşaltıldı

İstanbul’da, 26 Eylül’deki Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında 5 ilçedeki 6 okulun daha boşaltılmasına karar verildi. Boşaltma kararı, Şehircilik Bakanlığı personelinin incelemesi ardından alındı. Öğrenciler, tetkikler tamamlanana kadar yakın çevredeki okullara yerleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından detaylı çalışma yapıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar’daki Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bayrampaşa’daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören’deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece’deki Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu ile Silivri’deki Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu’nda binaların daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görüldü.

ÖĞRENCİLERİN GİDECEĞİ OKULLAR BELİRLENDİ

Bu kapsamda bugünden itibaren Gaziosmanpaşa İlkokulu’ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu’nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu’nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nde, Bayrampaşa’daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Güngören’deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A ve B Blok) öğrencileri Fuat Sezgin Ortaokulu’nda, Küçükçekmece’deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu’nda, Gültepe İlkokulu’nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu’nda, Küçükçekmece’deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu’nda, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri de Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu’nda misafir olarak eğitim öğretime devam edecek. Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde hizmet verecek.

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