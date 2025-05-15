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İstanbul'da akşam vakti korkutan patlamalar: Sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul'da akşam vakti korkutan patlamalar: Sokak trafiğe kapatıldı

00:4515/05/2025, Perşembe
DHA
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Sokağa gelen ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme yaptı.
Sokağa gelen ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme yaptı.

İstanbul Bayrampaşa'da rögarda patlama meydana geldi. Art arda iki patlamanın yaşanmasıyla rögar kapağı yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak yere düştü. Paniğe neden olan patlama sonrası patlamanın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde uzun bir süredir altyapı çalışması yapılan sokaktan geçen rögarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rögar kapağı yerinden fırlarken, çevredekiler panik yaşadı.

Rögar kapağı metrelerce havaya fırladı

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'ta yaşandı. Yaklaşık bir ay önce başlayan altyapı çalışmalarının bulunduğu sokakta, rögarda patlama meydana geldi. Art arda iki patlamanın yaşanmasıyla rögar kapağı yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak yere düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme yaptı. Patlamanın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

"Binanın çöktüğünü sandım"

Mahalle sakini Zehra Erbil, “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, çabuk deprem oluyor dışarıya çıkamayacağız, çok kötü burası dedim. O da bana 'Deprem değil başka bir şey' dedi. Binanın çöktüğünü zannettim. O anda cama koştum, gri bir bulut, toprak parçaları havada. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, 20 gündür bir aya yakın oldu devam ediyor. Bayağı bir mağdur olduk çalışmalardan" ifadelerini kullandı.



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