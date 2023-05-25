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İstanbul'da AVM yangını

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

17:12 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
AVM'den yükselen alevler böyle görüntülendi.

AVM'den yükselen alevler böyle görüntülendi.

Sarıyer İstinye'de bulunan alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı.

Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.




#İstinye
#avm
#istanbul
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