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İstanbul'da ayakkabı yüklü tırın çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da ayakkabı yüklü tırın çalınmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

12:073/06/2025, Salı
AA
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Polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla şoför T.K. ve M.Ç.(32)'yi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla şoför T.K. ve M.Ç.(32)'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da ayakkabı yüklü tırın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye firması sahibi M.S'nin (58) ihbarı üzerine çalışma başlattı.


M.S, 6 Mayıs'ta Tuzla Organize Sanayi Bölgesinden, Hadımköy'e gitmesi gereken ayakkabı yüklü tırı GPS üzerinden Ataşehir'deki bir otoparkta terk edilmiş halde bulduğunu, ürünleri cep telefonundan ulaşamadığı tır şoförü T.K'nin aldığından şüphelendiğini bildirdi.


Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit ettikleri M.Ç, U.A, U.K, Ö.E, Ş.E, E.K. ve tır şoförü T.K'yi gözaltına aldı.

Tırdaki zincir markaya ait 2 bin 45 çift ayakkabı, Kartal'daki bir depoda bulundu.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, M.Ç. ve U.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. U.K, Ö.E, Ş.E. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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