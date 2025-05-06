Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’da bilim ve teknoloji festivali başladı: Gençler geleceği şekillendiriyor

İstanbul’da bilim ve teknoloji festivali başladı: Gençler geleceği şekillendiriyor

12:056/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" başladı.
Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" başladı.

Uluslararası bilim ve teknoloji festivali İstanbul’da kapılarını açtı. Yapay zeka projeleri, atölyeler ve yarışmalarla dolu etkinlik, genç bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Bilimsel üretkenliği ve teknolojik yaratıcılığı teşvik etmek için organize edilen etkinliğe, yerli ve yabancı akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca yapay zeka temalı öğrenci projeleri, bilimsel atölyeler, yarışmalar ve panellerle dopdolu bir program gerçekleştirilecek.


60’a yakın yurt dışı projesi sergilenecek

Festival Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Başarıcı, "Bu yıl etkinliğimize 3 farklı ülkeden katılım var. 60'a yakın yurt dışı projesi de festivalde yer alacak. Ayrıca, 5 atölye çalışması, roket yarışması, Hackathon ve Ideathon final sunumları yapılacak. İstanbul Beyin Panayırı da etkinlikte yer alacak" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanacak

Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen festivalin, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Başarıcı, "Okulumuzdan çıkan projelerle ülkemizin üretimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu etkinlik, bu adımlardan biridir" diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Festival takvimi

Genç bilim insanları geleceği şekillendiriyor

Geleceğin bilim insanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Başarıcı, "Bu etkinlik, bilim ve teknolojiye aşık gençlerimiz için önemli bir fırsat. Onların, ülkemizin üretimine katkı sağlayacağını ve yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Bu festival, İstanbul’u bilimsel üretkenlik ve teknolojik yaratıcılık noktasında bir merkez haline getirme yolunda önemli bir adım. Gençlerin inovatif projeleriyle geleceğin dünyasına şekil verecekleri bu etkinlik, bilim ve teknoloji alanında büyük bir heyecan yaratıyor.



#Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
#festival
#Mahmut Sami Başarıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç, ne kadar zam gelecek?