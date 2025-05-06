İstanbul’da bilim ve teknoloji festivali başladı: Gençler geleceği şekillendiriyor

Bilimsel üretkenliği ve teknolojik yaratıcılığı teşvik etmek için organize edilen etkinliğe, yerli ve yabancı akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca yapay zeka temalı öğrenci projeleri, bilimsel atölyeler, yarışmalar ve panellerle dopdolu bir program gerçekleştirilecek.





60’a yakın yurt dışı projesi sergilenecek

Festival Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Başarıcı, "Bu yıl etkinliğimize 3 farklı ülkeden katılım var. 60'a yakın yurt dışı projesi de festivalde yer alacak. Ayrıca, 5 atölye çalışması, roket yarışması, Hackathon ve Ideathon final sunumları yapılacak. İstanbul Beyin Panayırı da etkinlikte yer alacak" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlanacak

Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen festivalin, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Başarıcı, "Okulumuzdan çıkan projelerle ülkemizin üretimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu etkinlik, bu adımlardan biridir" diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Festival takvimi

Genç bilim insanları geleceği şekillendiriyor

Geleceğin bilim insanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Başarıcı, "Bu etkinlik, bilim ve teknolojiye aşık gençlerimiz için önemli bir fırsat. Onların, ülkemizin üretimine katkı sağlayacağını ve yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.





Bu festival, İstanbul’u bilimsel üretkenlik ve teknolojik yaratıcılık noktasında bir merkez haline getirme yolunda önemli bir adım. Gençlerin inovatif projeleriyle geleceğin dünyasına şekil verecekleri bu etkinlik, bilim ve teknoloji alanında büyük bir heyecan yaratıyor.







