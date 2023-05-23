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İstanbul'daki bir camide sözleri tepki çeken imam açığa alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide 28 Mayıs'a ilişkin tehditkâr sözleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.

16:49 . 23/05/2023 Salı
AA
Camide seçim gecesine yönelik tehditkar sözleri gündem olan imam Murat Gündoğdu açığa alındı.

Camide seçim gecesine yönelik tehditkar sözleri gündem olan imam Murat Gündoğdu açığa alındı.

Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.


Olay geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandı. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu (44) hutbe sırasındaki sözlerine Gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi. Hutbe sırasında çıkan tartışmada Gündoğdu'nun "Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi. Bu sözler üzerine tartışma büyüyünce imama gösteren baba oğlu dışarı çıkarıldı. Camiden çıkarılan baba ile oğlu olay yerine polis çağırdı. Polis iki tarafı polis merkezine götürdü. Ancak taraflar, Sultangazi Polis Merkezi'nde şikayetlerinden vazgeçti.


Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, imam Murat Gündoğdu hakkında hakkında soruşturma başlattı. Gündoğdu'nun soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.







#Diyanet İşleri Başkanlığı
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#28 Mayıs
29 dakika önce
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