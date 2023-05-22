'28 Mayıs'ta silahları hazırlayın' diyen imama Diyanet'ten soruşturma

Murat Gündoğdu'nun hutbe sırasındaki skandal sözlerine cemaat tepki gösterdi.
İmam kendini savundu
İfade verdikten sonra yaşananları anlatan imam Gündoğdu, "Gaziler, şehitler başımın tacıdır. Ben her hafta rutin olarak bu duaları yapıyorum. Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Darbedilmedim, tanımıyorum ilk defa gördüm ama Allah onlara hayırlı ıslah etsin. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provakatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" dedi. Evinin 2018 yılında kurşunlandığını belirten İmam Gündoğdu, "Orada da aynı şeyler vardı. Bu söylemlerden dolayı" diye konuştu.
Diyanet'ten soruşturma
Diyanet İşleri Başkanlığı ise sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.