Küskün CHP’liler çalışmadı!

Millet İttifakı.
Sıralarını milletvekili listesinde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili adaylara kaptıran CHP’li isimler sahada küstü. CHP’de bu isimlerin seçim sürecindeki performansları beğenilmedi. CHP’de liste zede isimlerin sahada ‘şeklen’ faaliyet gösterdiği eleştirisi yapılıyor. 14 Mayıs’ta beklediğini bulamayan CHP, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde tüm kadroları sahaya sürmeye gayret ediyor. Bu çerçevede aday adayı olan ancak çeşitli nedenlerle milletvekili listelerine alınmayan isimlerin performansına odaklanıldı. Bu isimlerin yerlerini listelerde diğer partilerden gelen adaylara kaptırdıkları için gönülsüz çalışma yapılabileceği değerlendiriliyor.
CHP’DEN DAHA ÇOK ÇALIŞSINLAR
Liste küskünü adayların yanı sıra CHP ile liste iş birliği yapan partilerin de ikinci turda nasıl bir sınav vereceği merak ediliyor. CHP’de “Milletvekilliğinde kazanan partiler onlardı. İkinci tur için CHP’den bile daha fazla çalışmaları gerekiyor” sözleriyle DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi’ne yönelik beklenti dile getiriliyor.