Küskün CHP’liler çalışmadı!

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi. Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi. Katılımcılardan Yuşa Övenç, "Benim gördüğüm kadarıyla izleyicilerin yüzde 90'ı CHP Gençlik Kolları'ndan" ifadelerini kullandı.