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Küskün CHP’liler çalışmadı!

14 Mayıs’ta beklediğini bulamayan CHP, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde tüm kadroları sahaya sürmeye gayret ediyor.

Mehmet Güney
04:00 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Millet İttifakı.

Millet İttifakı.

Sıralarını milletvekili listesinde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili adaylara kaptıran CHP’li isimler sahada küstü. CHP’de bu isimlerin seçim sürecindeki performansları beğenilmedi. CHP’de liste zede isimlerin sahada ‘şeklen’ faaliyet gösterdiği eleştirisi yapılıyor. 14 Mayıs’ta beklediğini bulamayan CHP, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde tüm kadroları sahaya sürmeye gayret ediyor. Bu çerçevede aday adayı olan ancak çeşitli nedenlerle milletvekili listelerine alınmayan isimlerin performansına odaklanıldı. Bu isimlerin yerlerini listelerde diğer partilerden gelen adaylara kaptırdıkları için gönülsüz çalışma yapılabileceği değerlendiriliyor.

CHP’DEN DAHA ÇOK ÇALIŞSINLAR

Liste küskünü adayların yanı sıra CHP ile liste iş birliği yapan partilerin de ikinci turda nasıl bir sınav vereceği merak ediliyor. CHP’de “Milletvekilliğinde kazanan partiler onlardı. İkinci tur için CHP’den bile daha fazla çalışmaları gerekiyor” sözleriyle DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi’ne yönelik beklenti dile getiriliyor.


Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi. Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi. Katılımcılardan Yuşa Övenç, "Benim gördüğüm kadarıyla izleyicilerin yüzde 90'ı CHP Gençlik Kolları'ndan" ifadelerini kullandı.


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