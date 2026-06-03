İstanbul'da büyük elektrik kesintisi uyarısı: Etkilenecek ilçeler belli oldu

İstanbul'da elektirk kesintisi
BEDAŞ, İstanbul'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler...
AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Anadolu Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerine dair güncel duyurular AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor.
İstanbul Avrupa Yakası’nda uygulanacak planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlanıyor.
"www.bedas.com.tr"
adresinde
“Planlı Kesintiler”
bölümünden, mobil uygulama üzerinden ya da 186 BEDAŞ mobil hattı aracılığıyla güncel elektrik kesintisi listesine ulaşabilirsiniz.
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