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İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı: Dört yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da çocuk parkında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre motosikletli kişi, parkta oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan gruba ateş açtı. Saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

09:34 . 21/02/2023 Salı
DHA
Polis çalışmalarını sürdürüyor.

Polis çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Karadolap Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında, motosikletli 3 kişi parkın yanına yaklaşarak durdu.

Aralarından bir kişi, kamelyada oturan husumetlilerinin yanlarına doğru giderek ateş açtı. Daha sonra yolda bekleyen arkadaşlarının motosikletine atlayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı 1'i çocuk, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  


#İstanbul
#Eyüpsultan
#saldırı
17 dakika önce
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İstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı: Dört yaralı
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