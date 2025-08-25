Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da çökme riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da çökme riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi

15:0225/08/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle tedbiren boşaltıldı.

Fatih Mahallesi Çetin Sokak'taki binada oturanlar, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen artçı depremler nedeniyle yapının zaman zaman sallandığını ve duvarlarından ses geldiğini yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevliler, bina sakinlerini tahliye etti.

Polis ekipleri, boşaltılan binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekipler, çevrede ve binada inceleme yaptı. Mağduriyet yaşanmaması için binada güvenlik tedbirleri alındı.

Binanın durumuna teknik incelemelerin ardından karar verileceği öğrenildi.

#Sultanbeyli
#İstanbul
#Fatih Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF MEZUNİYETE 3 DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?