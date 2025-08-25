Yeni Şafak
Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangın paniği

14:4025/08/2025, Pazartesi
AA
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında Enis A'ya ait dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayılınca, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.


