Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu’nun 2 ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Ordu’nun 2 ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

17:3124/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyardı.
Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda uyardı.

Ordu’nun İkizce ile Çaybaşı ilçelerinde çıkan fındık ve ormanlık alan yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İkizce’nin Ağcakale Mahallesi’nde bulunan fındık bahçesinde çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.


Çaybaşı’nın Çayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise, bölge halkının erken fark etmesiyle başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin yayılmasını engelledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinde vatandaşların yardımıyla yangını tamamen söndürdü.


Yetkililer, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve yanıcı maddeler konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.



#Ordu
#İkizce
#Çaybaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama ekranı 2025: Kastamonu, Giresun, Sinop TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?