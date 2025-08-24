Şile’de denizde erkek cesedi bulundu

Olay, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ATV ile bölgeye gelen bir kişi denize girdiği sırada dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde hareketsiz halde bulunan kişi ekiplerce çıkarıldı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.