Uluslararası yol saatlerce kapandı: Vatandaşlar tepkili

17:1124/08/2025, Pazar
IHA
Böylesine önemli bir güzergâhın uzun süre kapalı kalması, halk arasında tepkiyle karşılandı.
Erzurum-Artvin karayolunun tek geçiş güzergâhı olan Şilankâr Viyadüğü’nde yaşanan kayma nedeniyle trafik saatlerce aksadı.

Yusufeli Barajı yapımı kapsamında inşa edilen yeni yol güzergâhında, viyadük ve yol çalışmalarının ihale edilmesi sonucu ulaşım sık sık durduruluyor. Yol, 1 saat kapatılıp 15 dakika açılarak kontrollü şekilde veriliyor.


Vatandaşlar, uluslararası öneme sahip yolun bu şekilde kapatılmasına tepki gösterdi. Herhangi bir kolluk kuvveti olmaksızın trafiği taşeron firmanın durdurması, sürücülerin tepkisini artırdı. Özellikle araçlarda yolculuk eden çocuklar ve aileler, sıcak hava ve yoğun toz altında zor anlar yaşadı.


Beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar tünel çıkışında yol kenarında piknik yapmak zorunda kalırken, sürücü ve yolcular gıda ve su ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşarak gidermeye çalıştı. Tünel içindeki bazı yolcular ise halay çekerek bekleyişi eğlenceye dönüştürdü.


#Erzurum-Artvin
#Yusufeli Barajı
#Şilankâr Viyadüğü
