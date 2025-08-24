Yeni Şafak
Mavi Vatan’ın koruyucuları İstanbul Boğazı’nda

Lokman Özdemir
16:0724/08/2025, Pazar
TEKNOFEST Mavi Vatan geçiş töreni
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve Hızırreis gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor.

TCG ANADOLU, 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde demir aldı.


TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştiriliyor.

Program Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve çimarivayla selamlanmasıyla son bulacak.



