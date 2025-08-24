Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat’ta örtü yangını kontrol altına alındı

Tokat’ta örtü yangını kontrol altına alındı

17:0724/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tokat’ın Çayören köyü yakınlarında çıkan örtü yangını ekipler ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Çayören köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#Tokat
#Çayören
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama ekranı 2025: Kastamonu, Giresun, Sinop TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?