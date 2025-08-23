Yeni Şafak
Ordu'da ormana sıçrayan yangın dört saatte söndürüldü

23:4723/08/2025, Cumartesi
DHA
Yanan alan ise dronla görüntülendi.
Ordu'da ağaçlıklı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın dört saatte söndürüldü..

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yanan alan, dronla görüntülendi.

Mesudiye ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ağaçlıklı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ormandan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yanan alan ise dronla görüntülendi.




