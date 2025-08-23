Ordu'da feci ölüm: Fındık toplarken yamaçtan düşen yaşamını yitirdi

70 yaşındaki Korkmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık topladığı sırada yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun İkizce ilçesi, Aşağı Kaynartaş Mahallesi'ndeki eğimli arazide fındık toplayan Hüseyin Korkmaz (70), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanarak dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Korkmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
