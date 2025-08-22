Yeni Şafak
Rize'de feci ölüm: Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

22:3822/08/2025, Cuma
AA
Rize'de bir iş yerinde çalışan işçi, yük asansörü ile duvar arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Rize'de yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Engindere Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan H.G, yük asansörü ile duvar arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçinin cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Rİze
#Asansör
#Kaza
