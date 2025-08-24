Sarıyer'de ormanda yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Sarıyer Zekeriyaköy'de çıkan orman yangını, yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ve itfaiye ile orman ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Zekeriyaköy'de saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Ayrıca, havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.