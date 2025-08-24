Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sarıyer'de ormanda yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Sarıyer'de ormanda yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

15:3124/08/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Sarıyer'de ormanda yangını
Sarıyer'de ormanda yangını

Sarıyer Zekeriyaköy'de çıkan orman yangını, yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ve itfaiye ile orman ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangının sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de çıkan orman yangını, yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ve itfaiye ile orman ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.


Zekeriyaköy'de saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Ayrıca, havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.



#Sarıyer
#orman yangını
#müdahale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama ekranı 2025: Kastamonu, Giresun, Sinop TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?