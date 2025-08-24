Yeni Şafak
İsrail ordusundan Kuneytra ilinde askeri devriye

17:1424/08/2025, Pazar
AA
İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik provokasyonları sürüyor.
İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik provokasyonları sürüyor.

İşgalci İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra ilinde askeri devriye gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail’in "işgal güçleri"nin Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.


Haberde, biri zırhlı ve asker taşıyan, ikisi dört çeker araçtan oluşan askeri konvoyun bölgede hareketliliğini sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.




#israil
#Kuneytra
#suriye
