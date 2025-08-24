Lavrov’dan Batı’ya Ukrayna tepkisi: Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelere yönelik açıklama yaparak, "Sadece müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar ve bunun kendi hataları ya da Zelenskiy’nin suçu olmadan gerçekleşmesini istiyorlar" dedi.
Putin ile Trump görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump 15 Ağustos tarihinde Alaska’daki bir askeri üste bir araya gelmişlerdi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürmüş, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında Putin, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün zirvenin ana gündem maddesi olduğunu söylemişti. Rus lider ayrıca, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak Trump’ı Moskova’ya davet etmişti. ABD Başkanı Trump ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, ancak tarafların bir anlaşmaya varamadığını da ifade etmişti.
Alaska’daki zirvenin ardından 19 Ağustos’ta Washington’da Ukrayna konusunda iki toplantı yapılmış, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmeler ile savaş sonrası Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınmıştı.