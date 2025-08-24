Yeni Şafak
Zelenski barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısında bulundu

Zelenski barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısında bulundu

09:0824/08/2025, Pazar
DHA
Zelenski Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.
Zelenski Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ‘barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini’ söyleyerek, Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü ve görüşmede Rusya-Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını bildirdi.


Zelenski, Rusya'nın ‘barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini’ kaydederek, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini aktardı.


Zelenski ayrıca Ukrayna ile Hollanda arasında savunma alanındaki ortak imalat projelerini görüştüklerini vurguladı.






