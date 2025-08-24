Bakan Memişoğlu ATV ambulansı test etti

Yeni Şafak
17:2324/08/2025, Pazar
Bakan Memişoğlu, sedyeli ATV prototipinin görüntülerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen ATV ambulansın prototipini test etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından sedyeli ATV prototipinin görüntülerini paylaştı.


Bakan Memişoğlu, "Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı’nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.




