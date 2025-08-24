Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan’da ölü sayısı 785’e yükseldi

Pakistan’da ölü sayısı 785’e yükseldi

17:2024/08/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.
Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 785 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği, 978 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı kaydedildi. Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.


Yetkililer, riskli bölge sakinlerine gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.




#Pakistan
#muson yağmurları
#Ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama ekranı 2025: Kastamonu, Giresun, Sinop TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?