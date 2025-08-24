Yeni Şafak
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

17:0424/08/2025, Pazar
Pakistan
Pakistan

Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana etkili olan muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 785’e yükselirken, 978 kişi yaralandı.

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor.


Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği bildirilirken, 978 kişinin de yaralandığı aktarıldı.


Yağışlar büyük hasara neden oldu


Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı aktarıldı.



Binlerce kişi yerinden oldu


Binlerce kişi yerinden oldu, tarım arazileri sular altında kaldı. Yağışlar sırasında 5 bin 727 büyükbaş hayvan da telef oldu.


577 ev tamamen yıkıldı


Rekor yağışların kaydedildiği Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Buner, Swat, Shangla, Mansehra ve diğer bölgelerde büyük yıkım yaşandı.


Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’si tamamen yıkıldı.



