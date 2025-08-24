Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor.





Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 785’e yükseldiği bildirilirken, 978 kişinin de yaralandığı aktarıldı.





Yağışlar büyük hasara neden oldu





Yaklaşık 2 aydır devam eden yağışların ani sel baskınlarına, heyelanlara ve çökmelere neden olduğu, evlerde ve altyapıda hasara yol açtığı aktarıldı.









Binlerce kişi yerinden oldu





Binlerce kişi yerinden oldu, tarım arazileri sular altında kaldı. Yağışlar sırasında 5 bin 727 büyükbaş hayvan da telef oldu.





577 ev tamamen yıkıldı





Rekor yağışların kaydedildiği Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Buner, Swat, Shangla, Mansehra ve diğer bölgelerde büyük yıkım yaşandı.





Yağışlar nedeniyle toplam 3 bin 526 ev hasar görürken, bunlardan 577’si tamamen yıkıldı.







