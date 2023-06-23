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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: Türkiye'de eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

09:07 . 23/06/2023 Cuma
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‘Yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

‘Yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüt mensubu A.H. isimli yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de silahlı eylem gerçekleştirme arayışında olduğunu tespit etti.



Türkiye'de eylem hazırlığındaydı

Ekipler, bunun üzerine şüphelinin kaldığı adresi belirledi. Şüphelinin kaldığı Bahçelievlerde’ki eve 18 Haziran’da operasyon düzenlendi. A.H., operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi. Öte yandan A.H. isimli yabancı uyruklu şüpheliye ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından militanlarına eylem yapmaları için özel olarak hazırlanan bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları ile dokümanları incelediği, yine geçmiş dönemde Türkiye’de meydana gelen terör saldırıları ile ilgili araştırmalarda bulunduğu tespit edildi. . Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezavine gönderildi.




Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi. - Bomba yapımı ve saldırı eğitimleri dijital materyallerden çıktı Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DEAŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti. Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.


#DEAŞ
#İstanbul
#terör
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