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PKK geçtiğimiz yıl 1200'den fazla çocuğu silahlandırdı

Terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin 2022'de Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldığı raporlandı.

09:53 . 23/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye'de yok olma noktasına gelen ve çözülme sürecine girdiği belirtilen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki varlığına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir rapor yayınladı.

2022 yılına ilişkin hazırlanan 'Silahlı Çatışmalarda Çocuklar' raporunda PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtildi.

BM raporunda ortaya çıktı

Suriye'de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda burada 1696 çocuğun terör örgütü YPG/PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi.

Suriye uzantısı da çocukları etkisini altına alıyor

PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

Guterres: Çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.



#PKK
#Çocuk
#ypg
#terör
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