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İstanbul’da delege için ikna turu

Delege deposu İstanbul için CHP’de değişim ve yönetim tarafları mahallelere indi. 21 ilçenin mahallelerinde Kılıçdaroğlu önde olmasına karşın İmamoğlu’nun delege ağırlığını elinde tutan 10 ilçede avantajlı olduğu bildirildi. 39 ilçesi olan İstanbul’da Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin değişimcileri destekleyen delegeleri ikna etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Uğur Duyan
04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kongre sürecinin işlediği CHP’de, büyük kurultayda 196 delege ile temsil edilen İstanbul kritik önem taşıyor. Geçen hafta sonu 5 ilçede yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarına göre değişim yanlıları yönetim destekçilerini ekarte etti. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği adaylar arasında geçen yarışta ipi değişim yanlıları göğüsledi.


GÖZLER MAHALLE SEÇİMLERİNDE

Bu sonuçların ardından gözler, bir kez daha İstanbul’daki mahalle seçimlerinin sonuçlarına çevrildi. Beylikdüzü, Silivri, Tuzla, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu’nda, mahallelerin büyük bir bölümünde İmamoğlu’nu destekleyen ‘değişimciler’ kanadı kazandı. Buna karşın Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gruplar ise Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Ataşehir, Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenyurt, Eyüp, Ümraniye ve Beykoz’da önde çıktı.


DELEGE SAYISI FAZLA OLAN İLÇELERDE İMAMOĞLU ÖNDE

Bu sonuçların ardından delege sayısı fazla olan ilçelerde İmamoğlu’nun önde olduğu görüldü. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin değişimcileri destekleyen delegeleri ikna etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi. Öte yandan ilçe başkanlığı seçimlerinin sonuçlandığı Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Ataşehir ve Tuzla’da İmamoğlu’nun desteklediği adaylar kazandı.


#politika
#CHP
#delege
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