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İstanbul’da dönüşüm ocakta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 20 rezerv alan belirledi. Alanların bir kısmında planlama çalışmaları tamamlandı. Mega kentteki kentsel dönüşüm çalışmaları yeni yılın ilk ayı itibariyla başlayacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:35 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul.
İstanbul.

Kentsel dönüşüm süreci ülke çapında hızlanırken, yeni plan ve yol haritaları belirginleşiyor. İstanbul için önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan ‘kentsel dönüşüm planı’ kapsamında rezerv alanlarda da çalışmalar başlıyor. Bakanlık tarafından değişik büyüklüklerde 20’ye yakın rezerv alan tespit edildi. Rezerv alan olarak belirlenen yerler önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak. Çalışmalar ise yeni yılın ilk ayı itibariyla başlayacak.

YÜKSEK RİSK İÇİN TAŞINMA ZORUNLULUĞU

Tespit edilen alanların bazıları daha önce bakanlıklara tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar. Tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda olan bu alanlar da böylece değerlendirilmiş olacak. Tespit edilen alanların bir kısmında planlama yapıldı. Bu alanlara toplam 350 bin konut inşa edilecek. Bu konutlara ilk planda her an yıkılma riski ile karşı karşıya olan 5-6 bin binada yaşayan vatandaşların taşınması sağlanacak. Bu gruptakiler için taşınma zorunlu tutulacak.

UYGUN KREDİ İMKANI

Vatandaşların eskiden oturduğu yere en yakın konumdaki rezerv alana taşınması sağlanacak. Rezerv alanlara inşa edilecek konutlar için herhangi bir arsa ücreti talep edilmeyecek ancak buralara yerleşecek vatandaşlardan inşaat maliyeti alınacak. Bu noktada da bakanlık vatandaşları zorlamayacak şekilde bir kredilendirme çalışması yapacak. Ayrıca farklı formüller üzerinde de çalışılıyor. Bunlardan birisi de evi olan ancak rezerv alana taşınmak isteyen kişinin evinin takas edilmesi olarak öne çıkıyor.

14 bin binada anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında da devletin ne kadar destek sağlayacağı, şartlar, usuller önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kampanya kapsamında ilk planda yüzde 100 anlaşma sağlanan binalardan başlanacak. Şu ana kadar 14 binada yani 70 bin dairede yüzde yüz anlaşma sağlandı.



#Ekonomi
#Kentsel dönüşüm
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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