İstanbul'da FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı

Soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 37 şahsın da ifadesi alındı. Alınan ifadelerde adı geçen ve güncel yapılanma ile bağlantısı tespit edilen 11 şüpheli daha belirlendi. 11 şüphelinin lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere, yine örgüt sorumlusunca görevlendirilen kişiler tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde, örgütle irtibatlı ve bağlantılı ailelerin çocuklarının aidiyetlerini ve kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri öne sürüldü. Şüpheliler hakkında ayrıca, küçük yaşta olan çocukların aileleri tarafından bu organizasyon için belirlenen örgüt evine ya da sorumlusuna teslim ettikleri şeklinde tespitler bulunduğu aktarıldı.