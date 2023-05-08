İstanbul'da hastane ziyaretinde bulunan Bakan Koca'ya yoğun ilgi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Siirt'te konuştu. Artık güvenlik sorunumuz olmadığını belirten Yıldırım , "Terör olmadığına göre, milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." dedi. Erdoğan'ın kendisine, "Ben de her gün üç il geziyorum, enişteleriyim. Oraya gidemedim, sen git ama kulağım Siirt'in sonuçlarında olacak ondan sonra inşallah en kısa zamanda Siirt'e geleceğim.' dediğini aktaran Yıldırım, "Onun için bir kez daha soruyorum, eniştenize ele güne karşı, okyanus ötesine karşı, terör örgütlerine karşı, gitmesini isteyen Avrupalılara karşı sahip çıkacak mısınız? 14 Mayıs'ta en güçlü desteği verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.