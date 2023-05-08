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İstanbul'da hastane ziyaretinde bulunan Bakan Koca'ya yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Koca ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

23:04 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden aday olmasa da seçim sürecinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kampanya sürecindeki çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Koca bu kapsamda İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi. Koca, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde hastane caddesinde aracından inen Koca, vatandaşlarla selamlaştı.

Yoğun ilgi ile karşılaşan Koca, ilerlemekte güçlük çekti.

Bakan Koca ile karşılaşanlar etrafını sararken Bakan da vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Siirtlilere ileten Binali Yıldırım seçim için destek istedi: Eniştenize sahip çıkacak mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Siirtlilere ileten Binali Yıldırım seçim için destek istedi: Eniştenize sahip çıkacak mısınız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Siirt'te konuştu. Artık güvenlik sorunumuz olmadığını belirten Yıldırım , "Terör olmadığına göre, milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." dedi. Erdoğan'ın kendisine, "Ben de her gün üç il geziyorum, enişteleriyim. Oraya gidemedim, sen git ama kulağım Siirt'in sonuçlarında olacak ondan sonra inşallah en kısa zamanda Siirt'e geleceğim.' dediğini aktaran Yıldırım, "Onun için bir kez daha soruyorum, eniştenize ele güne karşı, okyanus ötesine karşı, terör örgütlerine karşı, gitmesini isteyen Avrupalılara karşı sahip çıkacak mısınız? 14 Mayıs'ta en güçlü desteği verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

#Fahrettin Koca
#Hastane
#Ziyaret
1 saat önce
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