İstanbul'da hastane ziyaretinde bulunan Bakan Koca'ya yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden aday olmasa da seçim sürecinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kampanya sürecindeki çalışmalarına devam ediyor.
Bakan Koca bu kapsamda İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi. Koca, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret öncesinde hastane caddesinde aracından inen Koca, vatandaşlarla selamlaştı.
Yoğun ilgi ile karşılaşan Koca, ilerlemekte güçlük çekti.
Bakan Koca ile karşılaşanlar etrafını sararken Bakan da vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.