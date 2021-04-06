İstanbul’da ilginç kaza: Bisikletli ile yaya çarpıştı

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CHP MYK'sından çıkan sonuç: Darbelerden en çok CHP zarar gördü

Dün yapılan CHP MYK toplantısında, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır” dedi. Kılıçdaroğlu, bildirinin emekli amirallerin düşüncelerini açıklamasından ibaret olduğunu savundu.