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İstanbul'da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev aldı

Beşiktaş'ta hareket halindeki otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak dışarı çıkarken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan aracın yakın zamanda tamir edildiği öğrenildi.

12:16 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
İstanbul'da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev aldı!
İstanbul'da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev aldı!

Olay, Levent Mahallesi Sümbül Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra T.'nin kullandığı otomobil, motor bölümünden yağ sızdırması nedeniyle birden yanmaya başladı. Motor bölümünden alev çıktığını gören sürücü otomobili durdurarak araçtan indi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ancak alevler bir anda tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kullandığı otomobil yangın sonrası demir yığınına dönen Esra T. ise arkadaşları tarafından sakinleştirildi.



OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA


Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, alt kısmından alev alan otomobil hızla yanmaya başlıyor. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürüyor. Yanan aracın yakın zamanda tamir edildiği öğrenildi.






#beşiktaş
#alev aldı
#itfaiye ekipleri
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