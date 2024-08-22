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Ankara'da 'Maymun çiçeği' karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü yalanladı

Ankara'da iki farklı hastanede 4 kişinin Maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ve karantinaya alındığı iddia edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğunu belirten yetkililer, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının olmadığını bildirdi.

Pınar Görgü
12:09 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:12 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iddiaları yalanlayan bir yazılı açıklamada bulundu.


Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklaması şu şekilde;

Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.


Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.


Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır.


Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Ayrıntılar geliyor...

#Maymun Çiçeği
#Ankara
#sağlık
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