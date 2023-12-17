İstanbul'da kritik temayül yoklaması toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'na geldi

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor.