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İstanbul'da kritik temayül yoklaması toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'na geldi

Hafta sonu çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklaması toplantısı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

15:07 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:07 - 17/12/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapılıyor. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.


Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkış yaparak Sütlüce'deki il başkanlığına geldi.



Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı. Toplantının ilerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor.





#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#İstanbul
31 dakika önce
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