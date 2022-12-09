Gündem İstanbulda kritik zirve Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
İSTANBUL

İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek

Reuters'tan alınan bilgilere göre, Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. İki ülke temsilcileri en son 14 Kasım'da yine İstanbul'da görüşmüştü. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, Rus lider Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyleyerek görüşme çağrısında bulunmuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
İstanbulda kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Arşiv

Reuters'un Rusya haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberine göre; Rusya ve ABD'den temsilciler bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmenin konusuna dair ayrıntılı bir bilgi verilmezken, iki tarafın da 'bir dizi zor' soruyu tartışacağı belirtildi.

SON GÖRÜŞME 14 KASIM'DAYDI

14 Kasım'da İstanbul'da yapılan görüşmede ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti. Görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

KREMLİN'DEN BIDEN'E YANIT

Kremlin'den ise Biden'ın Putin ile görüşme çağrısına yanıt gelmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Rusya'nın yeni topraklarını tanımıyor. Bu durum müzakereler için karşılıklı temel arayışını karmaşık hale getiriyor. Ancak, hedeflerimize ulaşmak için Putin bütün taraflarla görüşmeye açık. Hedeflerimize ulaşmak için en tercih edilen yol diplomatik yöntemler" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den Rusya çıkışı: Düzeni değiştirmek istiyorlar
DÜNYA
ABD'den Rusya çıkışı: Düzeni değiştirmek istiyorlar

ABD'den Rusya'ya ilk tepki: Yeni yaptırımları duyurdular
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya ilk tepki: Yeni yaptırımları duyurdular

ABD gizli görüşmeyi deşifre etti: Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
DÜNYA
ABD gizli görüşmeyi deşifre etti: Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
Altı yıl sonra yeniden göründü

Altı yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azalınca ortaya çıktı.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Enver Ayseverden Selvi Kılıçdaroğlunun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama: Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

Rusya ve ABD temsilcileri bugün bir araya gelecek.

Otobanda dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.