İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek

Reuters'un Rusya haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberine göre; Rusya ve ABD'den temsilciler bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmenin konusuna dair ayrıntılı bir bilgi verilmezken, iki tarafın da 'bir dizi zor' soruyu tartışacağı belirtildi.

SON GÖRÜŞME 14 KASIM'DAYDI

14 Kasım'da İstanbul'da yapılan görüşmede ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti. Görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

KREMLİN'DEN BIDEN'E YANIT

Kremlin'den ise Biden'ın Putin ile görüşme çağrısına yanıt gelmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Rusya'nın yeni topraklarını tanımıyor. Bu durum müzakereler için karşılıklı temel arayışını karmaşık hale getiriyor. Ancak, hedeflerimize ulaşmak için Putin bütün taraflarla görüşmeye açık. Hedeflerimize ulaşmak için en tercih edilen yol diplomatik yöntemler" ifadelerini kullanmıştı.

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