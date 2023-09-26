İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Bazı bölgelerde araçlar, D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) metrobüs yolunda başlatılan beton döküm çalışması nedeniyle bazı bölgelerde araçlar, D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Yönlendirme yapılan yollarda, sadece metrobüslerin ilerlemesi için geliş-gidiş istikametinde birer şerit dubalar konularak diğer araçların geçişine kapatıldı.
Bu durum da Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bayrampaşa ve Fatih'in bazı bölgelerinde D-100 kara yolunda araç yoğunluğuna sebep oluyor.Bu yolu kullanan bazı araç sürücüleri, trafik yoğunluğundan şikayet ederek metrobüs yolundaki çalışmaların gece yapılmasını talep ediyor.
İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığınca 1 Temmuz 2022'de başlatılan çalışmanın bu etabında, Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durak ile Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergah yenilenecek.