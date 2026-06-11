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İstanbul'da musluklardan kirli su aktı: Vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

İstanbul'da musluklardan kirli su aktı: Vatandaşlar İSKİ'ye tepki gösterdi

22:1911/06/2026, Perşembe
AA
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İstanbul'da vatandaşlar musluklardan kirli suların aktığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da vatandaşlar musluklardan kirli suların aktığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde musluklardan kirli su aktı. Kirli su görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar İSKİ'ye tepki göstererek sorunun çözülmesini talep etti.

İstanbul'da bazı ilçelerde musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Anadolu Yakası'ndaki Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan kirli su görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşımlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

İSKİ'den açıklama

Konuya ilişkin İSKİ'nin sosyal medyadaki destek hesabından yapılan paylaşımda, "Şeyhli Depo çıkışında meydana gelen arıza nedeniyle bölgede zorunlu olarak su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti sonrası yaşanan kirliliğin giderilmesi için idaremiz ekiplerince bölgede deşarj çalışmaları yapılmakta olup en kısa sürede sorun giderilecektir." ifadelerine yer verildi.


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